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У Києві відновлюють подачу води

Андрій Муравський — 5 листопада, 15:25
У Києві відновлюють подачу води
EcoWatch

Тиск в системі водопостачання столиці поступово нормалізують та відновлюють подачу води в райони, де були перебої.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок аварійних знеструмлень об'єктів Київводоканалу наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці.

"Аварійна ситуація виникла внаслідок ворожої атаки на енергосистему України та пошкодження енергетичного обладнання, яке подає електроенергію зокрема й на Київ", – написав у Телеграм Кличко.

Нагадаємо:

У вівторок, 3 листопада, близько 15 години дня Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання у Києві через знеструмлення помпових станцій.

Про відновлення водопостачання у штатному режимі Київводоканал повідомив лише наступного дня близько 14 години дня.

Вранці 5 листопада в уряді повідомили, що передадуть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.

Київ Київводоканал
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