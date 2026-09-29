Київ взяв півтора мільярда гривень кредиту на підвищення енергостійкості

Київ отримав півтора мільярда гривень кредиту від Укрексімбанку на підвищення енергостійкості столиці та підготовку до опалювального сезону.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Кредит залучають відповідно до рішення Київської міської ради від 3 вересня 2026 року. Він потрібен для реалізації Плану стійкості територіальної громади Києва, затвердженого Київрадою у березні.

Укрексімбанк – вже третій державний банк, що долучився до реалізації цього проєкту. Надані кошти суттєво зміцнюють рівень підготовки комунальних інфраструктурних об'єктів до осінньо-зимового періоду, запевнив заступник директора департаменту фінансів КМДА Олександр Прокопенко.

Нагадаємо:

Рівень підготовки до зими у столиці становить 80%, консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 млрд грн, повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Раніше у КМДА повідомили, що Київ планує до кінця 2026 року побудувати 200 МВт когенераційних потужностей.