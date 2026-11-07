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У Києві через нічну атаку РФ пошкоджений Північний міст: рух перекрили в обох напрямках

Володимир Тунік-Фриз — 7 листопада, 10:00
У Києві через нічну атаку РФ пошкоджений Північний міст: рух перекрили в обох напрямках
Ілюстративне фото
З соцмереж

Українська правда

В Києві внаслідок російських ударів пошкоджений Північний міст. Рух закритий в обидві сторони.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у соцмережах

Деталі: За словами Кличка, внаслідок російської атаки пошкоджений Північний міст. Наразі рух по ньому закритий в обидві сторони.

Фахівці досліджують ступінь пошкоджень.

Що передувало:

У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ. У Солом'янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі. Постраждали п'ятеро людей, серед них 14-річна дитина.

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У Києві через нічну атаку РФ пошкоджений Північний міст: рух перекрили в обох напрямках
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