У Києві через нічну атаку РФ пошкоджений Північний міст: рух перекрили в обох напрямках
Ілюстративне фото
З соцмереж
В Києві внаслідок російських ударів пошкоджений Північний міст. Рух закритий в обидві сторони.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у соцмережах
Деталі: За словами Кличка, внаслідок російської атаки пошкоджений Північний міст. Наразі рух по ньому закритий в обидві сторони.
Фахівці досліджують ступінь пошкоджень.
Що передувало:
У ніч проти 7 листопада російські війська атакували Київ. У Солом'янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі. Постраждали п'ятеро людей, серед них 14-річна дитина.
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