На київській Оболоні горить великий склад

За повідомленням міського голови Києва Віталія Кличка, в Оболонському районі столиці сталось загоряння та території великого складу.

Про це Кличко написав у соцмережах.

"В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення. Пожежні підрозділи працюють на місці", – йдеться у повідомленні.

Кличко у повідомленні не уточнив, чи повʼязане загоряння із атаками Росії. У місцевих пабліках пишуть, що загоряння мало побутовий характер.

Нагадаємо:

У ніч з 6 на 7 листопада російські загарбники нанесли комбіновану атаку по Україні, загалом росіяни застосували 172 дрони і 36 балістичних ракет. Всі ракети – по Києву та області, де ворог бив по енергетиці та інфраструктурі.