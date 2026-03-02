Ворог атакував транспортне підприємство на Дніпропетровщині: є постраждалі

Російські окупанти масовано атакували шахедами транспорте підприємство у Апостоловому на Дніпропетровщині.

Про це повідомив міський голова Андрій Оса.

"Масована шахедна атака. Під ударом транспорте підприємство. Є постраждалі. Всі служби працюють", – написав він в Telegram.

За його словами, станом на 14:31 медична допомога надається 7 постраждалим. Один чоловік 1965 року народження знаходиться у вкрай тяжкому стані.

"Головне - без загиблих", – наголосив міський голова.