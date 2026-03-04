Німеччина передала "Укрзалізниці" перші 13 автівок

Німеччина передала "Укрзалізниці" перші 13 автомобілів, що є частиною ширшого пакета підтримки країни: всього залізничники отримають 18 автівок, 32 генератори та 18 одиниць будівельної техніки.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Два 13 автомобіля використовуватиме локомотивна компанія для перевезення співробітників, решта 11 поїдуть у регіони — для колійників, звʼязківців та енергетиків.

У передачі техніки взяли участь заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Гайко Томс, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Наша сьогоднішня підтримка є частиною зусиль, спрямованих на зміцнення стійкості, модернізацію української залізниці та її інтеграцію до європейської мережі. Ви з'єднуєте Україну з Європою. Підтримуючи вас, ми підтримуємо майбутнє України в ЄС", – сказав Гайко Томса.

Нагадаємо:

Уряд виділив 16 мільярдів гривень із резервного фонду держбюджету на фінансування державного замовлення на залізничні пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні у 2026 році.