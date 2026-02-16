Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На станції метро "Теремки" зафіксовані пошкодження стелі через минулі обстріли

Володимир Тунік-Фриз — 16 лютого, 09:40
На станції метро Теремки зафіксовані пошкодження стелі через минулі обстріли
На станції метро у Києві зафіксовані пошкодження стелі через минулі обстріли
Вікіпедія

Ввечері, 15 лютого, близько 22:30, було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів станції метро "Теремки" київського метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Там зазначили, що рух метро на станції відбувається у звичайному режимі.

"Інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів.

Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу", – зазначили в КМДА.

Наразі фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції.

Нагадаємо:

Після атаки росіян 12 лютого, у Києві без тепла залишаються близько 500 будинків.

метрополітен Київ

Київ

На станції метро "Теремки" зафіксовані пошкодження стелі через минулі обстріли
Після останньої атаки ворога на Київ без тепла залишаються 500 будинків
У Києві повернули опалення ще в 400 будинків

Останні новини