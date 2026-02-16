На станції метро "Теремки" зафіксовані пошкодження стелі через минулі обстріли

На станції метро у Києві зафіксовані пошкодження стелі через минулі обстріли

Ввечері, 15 лютого, близько 22:30, було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів станції метро "Теремки" київського метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Там зазначили, що рух метро на станції відбувається у звичайному режимі.

"Інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів.

Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу", – зазначили в КМДА.

Наразі фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції.

Нагадаємо:

Після атаки росіян 12 лютого, у Києві без тепла залишаються близько 500 будинків.