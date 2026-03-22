На Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця

Українська правда

На Одеській залізниці під час зупинки поїзда через дронову загрозу загинула провідниця – її збив зустрічний потяг, ще один пасажир дістав травми.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці"

Деталі: Повідомляється, що ворог атакував локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.

Проте під час евакуації пасажирів провідниця отримала смертельні травми зустрічним поїздом.

Дослівно: "Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необорежності.

На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів".

Деталі: Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку.

Представники "Укрзалізниці" стежать за станом потерпілого.

