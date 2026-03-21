Суд покарав “Укрзалізницю”, яка не змогла зберегти дерева на Полтавщині

Господарський суд Полтавської області стягнув 1,23 млн грн з АТ "Укрзалізниця", якій не вдалося зберегти дерева на підпорядкованій їй території у Полтавській області.

Про це свідчить рішення суду від 10 березня.

У 2022 році бригадир Ліщинівської виробничої дільниці ВП "Лубенська дистанція захисних лісонасаджень" філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" виявив незаконну рубку 56 дерев різної породи (ясеня, дуба, клена).

Сталося це неподалік с. Вишневе Полтавського району за залізничним переїздом поруч із коліями. "Укрзалізниця" є постійним лісокористувачем цієї земельної ділянки.

Надалі за фактом незаконної рубки дерев було відкрито кримінальне провадження. Під час розслідування так і не вдалося встановили осіб, які незаконно вирубали дерева.

Водночас з'ясувалося, що розмір шкоди через незаконну рубку дерев становить 1,23 млн грн. Прокуратура подала до суду позов, аби стягнути цю суму з УЗ на користь Білицької селищної ради, в межах якої знаходиться ділянка.

Суд зайняв сторону прокуратури, зазначивши, що протиправна поведінка "Укрзалізниці" полягає у бездіяльності, внаслідок якої компанія, як постійний лісокористувач, не дотрималась вимог екологічного законодавства (йдеться про забезпечення охорони та захисту лісових насаджень).

І таким чином УЗ допустила самовільну вирубку на підпорядкованій їй території, не забезпечила збереження дерев, не здійснила комплекс заходів, які б запобігли збереженню лісу від незаконної рубки та порушенню лісового законодавства невстановленими особами. Тому суддя Оксана Тимощенко позов задовольнила.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва зобов`язав Мисливсько-рибальське підприємство (МРП) "Сокіл" громадської організації "Військово-мисливське товариство "Південь" звільнити мисливські польові угіддя, які розташовані в Одеській області (загальновійськовий полігон "Тарутинський").