Київ представив план стійкості: потрібно додатково знайти 51 мільярд

Київ на засіданні координаційного центру представив план стійкості, який передбачає підготовку критичної інфраструктури до зими.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Документом передбачається захистити 57 об'єктів критичної інфраструктури. Та встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року.

"Ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання. У цій частині план потребує доопрацювання. Доручили розробникам плану завершити це до початку квітня 2026", - зазначила Свириденко.

Загальний бюджет плану стійкості Києва — 61,6 млрд грн. З них власні кошти міста становлять 10,6 млрд грн. Потреба в додатковому фінансуванні — 51 млрд грн.

Читайте також: Без світла, але з теплом. Як влада готуватиме міста до зими

Нагадаємо:

Уряд врегулював особливості реалізації планів стійкості регіонів та спростив процедури будівництва, містобудування і землевідведення для підготовки до зими.

Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.