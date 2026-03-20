Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Київ представив план стійкості: потрібно додатково знайти 51 мільярд

Віктор Волокіта — 20 березня, 16:49
Фото Pexels

Київ на засіданні координаційного центру представив план стійкості, який передбачає підготовку критичної інфраструктури до зими.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Документом передбачається захистити 57 об'єктів критичної інфраструктури. Та встановити понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об'єктів тепло- і водопостачання, водовідведення та інших до кінця року.

"Ключовим пріоритетом плану стійкості Києва має стати розвиток розподіленого теплопостачання. У цій частині план потребує доопрацювання. Доручили розробникам плану завершити це до початку квітня 2026", - зазначила Свириденко.

Загальний бюджет плану стійкості Києва — 61,6 млрд грн. З них власні кошти міста становлять 10,6 млрд грн. Потреба в додатковому фінансуванні — 51 млрд грн.

Нагадаємо:

Уряд врегулював особливості реалізації планів стійкості регіонів та спростив процедури будівництва, містобудування і землевідведення для підготовки до зими.

Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

уряд Київ енергетика

енергетика

