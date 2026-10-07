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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Олександрії: є поранені

Артур Крижний — 7 жовтня, 09:10
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Олександрії: є поранені

Українська правда

Російські окупаційні війська вранці 7 жовтня атакували критичну інфраструктуру Олександрії Кіровоградської області – є поранені.

Джерело: голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко у Facebook

Пряма мова: "Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги".

Деталі: За даними очільника громади, інформація про загиблих наразі відсутня.

До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників. Інформація уточнюється.

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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Олександрії: є поранені
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