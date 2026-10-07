Росіяни атакували критичну інфраструктуру Олександрії: є поранені
Російські окупаційні війська вранці 7 жовтня атакували критичну інфраструктуру Олександрії Кіровоградської області – є поранені.
Джерело: голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко у Facebook
Пряма мова: "Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги".
Деталі: За даними очільника громади, інформація про загиблих наразі відсутня.
До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників. Інформація уточнюється.