Росіяни атакували критичну інфраструктуру Олександрії: є поранені

Українська правда

Російські окупаційні війська вранці 7 жовтня атакували критичну інфраструктуру Олександрії Кіровоградської області – є поранені.

Джерело: голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко у Facebook

Пряма мова: "Під час ранкової масованої атаки ворог атакував критичну інфраструктуру Олександрії. Є поранені. До них направили бригаду екстреної медичної допомоги".

Деталі: За даними очільника громади, інформація про загиблих наразі відсутня.

До ліквідації наслідків залучили три відділення рятувальників. Інформація уточнюється.