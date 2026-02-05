ЄБРР повідомив про рекордні інвестиції в Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку другий рік поспіль встановлює рекорди з виділення фінансування Україні: у 2025 році воно становило 2,9 млрд євро після 2,4 млрд євро у 2024.

Про це йдеться у повідомленні банку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Енергетична безпека становила понад 1,2 млрд євро фінансування ЄБРР Україні у 2025 році.

І другий рік поспіль понад 90% проєктів та 57% його інвестицій були спрямовані на приватний сектор", – зазначається в повідомленні.

У 2025 році ЄБРР виділив рекордні 1,2 млрд євро через партнерські фінансові установи в Україні, включаючи 550 млн євро в рамках програми сприяння торгівлі.

Банк також надав 504 млн євро за програмами розподілу ризиків портфеля, що забезпечило нове кредитування українськими партнерськими фінансовими установами на суму до 1,6 млрд євро.

ЄБРР продовжуватиме надавати Україні щонайменше 1,5 млрд євро на рік під час війни, з можливістю подальшого збільшення після початку реконструкції.

Нагадаємо:

Українські урядовці обговорили з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку можливість спрямування 160 мільйонів євро для закупівлі газу найближчим часом.