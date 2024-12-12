Зростання ВВП України у листопаді сповільнилось до 0,9% у річному вимірі

У листопаді темпи зростання трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Економіка України за 11 місяців року зросла на 4% (±0,5%).

За словами міністерства, драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля.

У листопаді позитивну динаміку демонстрували такі галузі: транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору); будівництво (завдяки програмам держпідтримки); внутрішня торгівля (причини — сталий внутрішній попит та пропозиція товарів); переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення), добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

Зазначається, що важливу роль відіграли державні програми підтримки – грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики "Зроблено в Україні".

Також в повідомленні додають, що збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування.

Нагадаємо:

ВВП України зріс на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року: у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні.