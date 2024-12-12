Рост ВВП Украины в ноябре замедлился до 0,9% в годовом измерении

В ноябре темпы роста немного замедлились и составили 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает Минэкономики.

Экономика Украины за 11 месяцев года выросла на 4% (±0,5%).

По словам министерства, драйверами роста экономики в 2024 году остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля.

В ноябре положительную динамику демонстрировали такие отрасли: транспорт (благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора); строительство (благодаря программам господдержки); внутренняя торговля (причины - устойчивый внутренний спрос и предложение товаров); перерабатывающая промышленность (программы по восстановлению и развитию бизнеса, доступ к импортной электроэнергии и наличия альтернативных мощностей энергообеспечения), добывающая промышленность (работе новых скважин по добыче газа).

Отмечается, что важную роль сыграли государственные программы поддержки - грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, еОселя и другие в рамках политики "Сделано в Украине".

Также в сообщении добавляют, что увеличение закупок украинской продукции ОПК стимулирует рост машиностроения.

Напомним:

ВВВП Украины вырос на 4,2% по итогам 10 месяцев 2024 года: в октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре.