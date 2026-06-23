ВВП України продовжив зростання після спаду на початку року: як змінився у травні

ВВП України в травні зріс на 0,9% до попереднього року

У травні реальний ВВП України зріс на 0,9% відносно травня 2025 року.

Про це повідомляє Інститут економічних досліджень (ІЕД).

Водночас оцінку зростання за квітень було переглянуто до 0,7% порівняно з квітнем 2025 року.

Ключова причина зростання – кращий доступ до електроенергії, що підтримав розвиток переробної промисловості. Її обсяги за рік зросли на 2%.

Крім того, добувна промисловість зросла на 6%, оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами.

Виробництво електроенергії та розподіл газу натомість скоротилися на 6,5% до попереднього року.

У торгівлі зростання оцінюється на рівні 4,8%, що відображає збільшення попиту.

Падіння валової доданої вартості у транспорті, за оцінкою, сповільнилося до 4,2% з низької бази 2025 року. Будівництво зросло приблизно на 5%.

Нагадаємо:

Економічна ситуація на початку 2026 року залишалася складною і за оцінками Мінекономіки, у січні й лютому ВВП України скоротився на 1,2%. Це дорівнює приблизно 66% реального зростання за весь 2025 рік, коли економіка додала 1,8%.

На початку червня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 2,5% до 2,2%.