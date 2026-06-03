ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України: який показник тепер

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 2,5% до 2,2%.

Про це йдеться у звіті "Регіональні економічні перспективи" ЄБРР на червень.

Водночас у разі швидкої зупинки бойових дій та початку післявоєнної відбудови прогноз зростання на 2027 рік залишається незмінним – 4,0%.

Також ЄБРР наголошує, що Україна продовжує успішно підтримувати макроекономічну стабільність, зокрема завдяки зовнішній підтримці від партнерів.

"Основний ризик зниження прогнозу пов'язаний з енергетичною кризою, спричиненою конфліктом на Близькому Сході, що може значно погіршити і без того нестабільну енергетичну ситуацію в Україні", – пишуть у звіті.

Уповільнення зростання економіки до 1,8% у 2025 році та слабкий старт у 2026 році ЄБРР пов'язує з дефіцитом робочої сили та атаками на енергетичну інфраструктуру, які порушили промислову діяльність та логістику.

Інфляція також почала зростати наново після уповільнення до 7,4% у січні 2026 року після періоду жорсткої монетарної політики та відносної стабільності обмінного курсу. Це також пов'язують із війною на Близькому Сході.

З початку повномасштабної війни ЄБРР виділив Україні понад 10 млрд євро.

Нагадаємо:

Економічна ситуація на початку 2026 року залишалася складною і за оцінками Мінекономіки, у січні й лютому ВВП України скоротився на 1,2%. Це дорівнює приблизно 66% реального зростання за весь 2025 рік, коли економіка додала 1,8%.