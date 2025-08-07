Золото відреагувало на подвоєння мит США для Індії

Золото подорожчало, отримавши підтримку від відновленого попиту на безпечні активи після того, як президент США Дональд Трамп наклав додаткове мито в 25% на Індію, що загострило торгові суперечки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна золота на спот-ринку зросла на 0,3%, досягнувши $3,378.18 за унцію. Ф'ючерси на золото в США піднялися на 0,4% до $3,445.60.

"Трамп продовжує погрожувати новими тарифами, що тримає золото в центрі уваги як захисний актив для інвесторів", — сказав Тім Уотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

"Золото наближається до психологічної позначки в $3400, оскільки ризикові активи залишаються під тиском через постійні заяви президента США про тарифи".

У середу Трамп наклав додаткове 25% мито на імпорт індійських товарів, посилаючись на те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту, що погіршує торгові відносини між двома країнами після того, як переговори зайшли в глухий кут.

Новий імпортний податок, який набуде чинності через 21 день після 7 серпня, збільшить митні збори на деякі індійські експортні товари до 50% — це одне з найвищих мит на товари з усіх торгових партнерів США.

Трамп також заявив, що США введуть мито в розмірі близько 100% на імпорт напівпровідників, але для компаній, що виробляють у США або зобов'язалися це робити, передбачена велика виняток.

Додатково підтримуючи золото, індекс долара (.DXY) залишався на найнижчому рівні за понад тиждень після несподівано слабких даних щодо зайнятості в США, що спричинило ставки на можливе зниження ставок ФРС у вересні.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що він значно підвищить тарифи на Індію через її закупівлю російської нафти.

Індійські акції впали після поновлення президентом США Дональдом Трампом погроз про введення жорстких мит на товари з Індії через закупівлі російської нафти.

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсував введення 25% мита на торгівлю з Індією згадавши, що ця країна купує російську нафту і зброю.

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті за рахунок альтернативних джерел, якщо поставок з Росії торкнуться вторинні санкції.

Танкери, що потрапили під санкції США, почали з'являтися в складному ланцюжку морських поставок, що перевозить російську нафту в Індію, яка зараз фіксує рекордний рівень імпорту цієї нафти.

5 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що планує "значно" підвищити мита на індійський імпорт уже протягом 24 годин через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.