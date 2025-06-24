Ціни на золото знизилися після оголошення про перемир’я між Ізраїлем та Іраном

У вівторок вартість золота опустилася до найнижчого рівня за два тижні.

Про це пише Reuters.

Причиною стало зниження геополітичної напруженості після заяви президента США Дональда Трампа про досягнення домовленості про перемир’я між Іраном та Ізраїлем.

Спотова ціна на золото знизилася на 1,4% і становила 3319,39 доларів за унцію. Під час торгів вона опускалася до мінімуму з 11 червня. Ф’ючерси на золото в США втратили 1,2%, знизившись до 3352,60 доларів.

Окрім цього, заступниця голови Федеральної резервної системи США Мішель Боуман заявила, що у зв’язку з ризиками для ринку праці може настати час для зниження відсоткових ставок. Інвестори очікують на свідчення голови ФРС Джерома Пауелла, заплановані на вівторок.

На інших ринках спотове срібло подешевшало на 0,1% – до 36,08 долара за унцію. Ціни на платину знизилися на 0,3% – до 1290,67 долара, а паладій втратив 1,3% – до 1062,94 долара.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти.

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки атаки Ірану на американські військові об’єкти в Катарі виявилися менш масштабними, ніж побоювалися інвестори.

Золото у 2024 році випередило євро і стало другим за значущістю резервним активом після долара.

Ціни на золото зросли завдяки ослабленню долара, тоді як ринки стежать за переговорами між США і Китаєм. Платина оновила трирічний максимум.