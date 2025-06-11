Золото стало другим резервним активом у світі обійшовши євро

Золото у 2024 році випередило євро і стало другим за значущістю резервним активом після долара.

Про це пише Financial Times.

За даними Європейського центрального банку, минулого року золото становило 20% світових офіційних резервів, обійшовши євро, частка якого знизилася до 16%. Перше місце зберігає долар з показником у 46%.

Центральні банки світу третій рік поспіль придбали понад 1000 т золота, що становить близько п’ятої частини річного обсягу світового видобутку. За словами ЄЦБ, таке накопичення відбувалося рекордними темпами.

Золоті запаси центральних банків досягли 36 000 т у 2024 році, наблизившись до історичного максимуму 1960-х років. Основними покупцями золота минулого року стали Індія, Китай, Туреччина та Польща.

Зростання ціни на золото на 30% у 2023 році, а також додаткові 27% у 2024 році, також суттєво вплинуло на структуру світових резервів. За даними ЄЦБ, ціна на золото досягла нового історичного максимуму — 3500 доларів за тройську унцію.

У звіті зазначається, що "запаси золота та високі ціни зробили його другим за величиною резервним активом у світі за ринковими цінами в 2024 році — після долара США".

Нагадаємо:

Ціни на золото зросли завдяки ослабленню долара, тоді як ринки стежать за переговорами між США і Китаєм. Платина оновила трирічний максимум.

Заможні люди дедалі частіше зберігають золото за межами своїх країн — головно у Сінгапурі, який вважається безпечною юрисдикцією.