Золото падає в ціні: інвестори чекають даних із США

Ціни на золото знизилися в четвер на тлі зміцнення долара та зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що інвестори очікують нових даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, щоб оцінити подальші дії Федеральної резервної системи.

Спотове золото подешевшало на 0,5% – до 2 903,69 дол за унцію. Ф'ючерси на золото також знизилися на 0,5%, до 2 910,80 дол.

Зміцнення долара та підвищення прибутковості держоблігацій США знизили попит на золото як актив-притулок.

Ескалація митного протистояння між США, Канадою, Мексикою та Китаєм сприяла зростанню золота до рекордних 2 956,15 дол за унцію 24 лютого. Від початку року дорогоцінний метал додав понад 10%.

Крім золота, дешевшають і інші дорогоцінні метали. Спотове срібло втратило 0,5% – до 32,47 дол за унцію, платина подешевшала на 0,7% – до 959,13 дол, а паладій впав на 0,9% – до 934,25 дол.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп надав автовиробникам звільнення від 25% мит на імпорт з Канади та Мексики строком на один місяць, за умови дотримання ними чинних правил зони вільної торгівлі.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

Ціни на золото піднялися до історичного максимуму, перевищивши рівень $2 950 за унцію, оскільки побоювання щодо загрози торговельної війни через мита президента США Дональда Трампа підштовхнули інвесторів до купівлі дорогоцінного металу.