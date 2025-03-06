Трамп звільнив автовиробників від мит на імпорт із Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп надав автовиробникам звільнення від 25% мит на імпорт з Канади та Мексики строком на один місяць, за умови дотримання ними чинних правил зони вільної торгівлі.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на Білий дім.

У Білому домі також зазначили, що Трамп готовий розглянути можливість звільнення від мит і для інших товарів, на які мита почали діяти у вівторок.

Однак Трамп дав зрозуміти, що не збирається припиняти свою торговельну війну з Канадою та Мексикою, оскільки чинить тиск на ці країни з вимогою зупинити контрабанду фентанілу.

За офіційними даними, лише 0,2% усього вилученого у США фентанілу надходить через канадський кордон, тоді як переважна більшість надходить із південного кордону.

Канада готова пом’якшити свої заходи у відповідь на мита США, якщо адміністрація Трампа скасує частину запроваджених тарифів, повідомило джерело в канадському уряді.

Тимчасове скасування мит на один місяць призвело до зростання акцій автовиробників, але торговельна напруженість створює невизначеність для американських компаній і підриває довіру споживачів, що спричинило розпродаж акцій останніми днями.

Акції General Motors у середу зросли на 7,2%, а Ford — на 5,8%, хоча загалом обидві компанії все ще демонструють падіння за рік.

Мита Трампа створюють значні труднощі для автовиробників, оскільки виробництво автомобілів відбувається у трьох країнах, а комплектуючі часто перетинають кордони Північної Америки кілька разів, перш ніж стати частиною готових авто.

Звільнення від мит строком на один місяць для автомобілів і вантажівок стане значним полегшенням для Ford, GM та Stellantis.

За даними джерела, знайомого з перебігом переговорів, Трамп також може скасувати 10% мито на імпорт канадських енергоресурсів, таких як нафта та бензин, якщо вони відповідають правилам походження USMCA.

Нагадаємо:

Асоціація великих автовиробників застерегла, що нові 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США.

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.