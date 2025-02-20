Золото сягнуло рекордного максимуму на тлі побоювань щодо мит Трампа

Ціни на золото піднялися до історичного максимуму, перевищивши рівень $2 950 за унцію, оскільки побоювання щодо загрози торговельної війни через мита президента США Дональда Трампа підштовхнули інвесторів до купівлі дорогоцінного металу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна золота зросла на 0,7% до $2 953,12 за унцію, після того, як раніше в ході сесії досягла $2 954,69 – це вже десятий рекордний максимум цього року.

Ф'ючерси на золото в США піднялися на 1,2%, до $2 970,7.

Золото, яке традиційно вважається активом-притулком в умовах невизначеності, з початку року подорожчало на 12%.

"Рівень $3 000 має магнітний ефект на ринок, і, хоча з технічної точки зору ринок виглядає перекупленим, він, схоже, рішуче налаштований подолати цю позначку", — сказав незалежний аналітик Росс Норман.

Трамп у середу заявив, що протягом місяця або навіть раніше оголосить про нові мита, які торкнуться лісоматеріалів, автомобілів, напівпровідників та фармацевтичної продукції.

З моменту вступу на посаду 20 січня Трамп уже запровадив 10% мито на імпорт з Китаю та 25% мито на сталь і алюміній.

Того ж дня Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що той має швидко забезпечити мир, інакше ризикує втратити свою країну.

Спотова ціна срібла додала 0,9%, до $33 за унцію. Платина зросла на 0,3%, до $974,85, а паладій подорожчав на 1,4%, до $981,70.

Нагадаємо:

Нервозність на світових ринках посилилася через геополітичні ризики після того, як Трамп викликав тривогу в Європі, назвавши президента України Володимира Зеленського "диктатором", а також через побоювання масштабної торгової війни.