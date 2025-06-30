Найбільший виробник золота Китаю планує експансію у Казахстані

Zijin Mining Group Co. планує придбати золотий рудник у Казахстані за понад один мільярд доларів.

Про це пише Bloomberg.

Найбільший виробник золота і міді у Китаї оголосив про намір придбати рудник Райгородок за 1,2 мільярда доларів. У разі укладення угоди вона стане найбільшою для Zijin Mining за останні шість років.

За даними компанії, залишковий термін експлуатації шахти у Центральній Азії становить шістнадцять років, а середньорічний обсяг видобутку золота сягає близько п'яти з половиною тонн. Це має позитивно вплинути на показники виробництва та прибутковість Zijin Mining уже цього року. Завершення угоди потребує схвалення з боку китайських та казахстанських регуляторів.

Рудник належить Verny Capital, приватній інвестиційній компанії з Казахстану, та Resources Capital Funds зі Сполучених Штатів Америки.

Аналітик Bloomberg Intelligence Мішель Леунг прогнозує, що придбання допоможе компанії досягти виробничої мети на 2028 рік у межах ста – ста десяти тонн золота на рік та забезпечити заплановану маржу.

Це поглинання відображає стратегію китайських золотодобувних компаній з розширення діяльності за кордоном через зниження якості місцевих родовищ та високі ціни на дорогоцінний метал. Після появи новини акції Zijin Mining у Гонконзі знизилися на дві цілих п'ять десятих відсотка, а згодом торгувалися з пониженням на одну цілу п'ять десятих відсотка до двадцяти гонконгських доларів двадцяти центів за акцію станом на 12:36 за місцевим часом.