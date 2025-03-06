"Земельний банк" вперше сплатив податкове зобов’язання після вилучення земель

"Державний земельний банк" перерахував до бюджету 55,7 млн грн мінімального податкового зобов’язання (МПЗ) за земельні ділянки площею близько 100 тисяч гектарів за 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба "Земельного банку".

Зазначається, що ця сплата відбулася вперше після вилучення сільськогосподарських земель у попередніх держпідприємств

У пресслужбі пояснили, що МПЗ — це обов’язковий податок, який власники та користувачі земельних ділянок мають сплачувати щороку. Цей механізм допомагає зменшити тіньове використання земель і забезпечити справедливе наповнення бюджетів.

"Раніше за ці державні сільськогосподарські землі взагалі не сплачували МПЗ. Більше того, за більшість із них роками не надходило навіть земельного податку"– зазначив Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк".

Нагадаємо:

У 2024 році завдяки суборенді державних земель через онлайн-аукціони "Земельного банку" надійшло майже 344 млн грн. Ці кошти сплатили суборендарі, які отримали право користування землею за конкурентних умов.