У Приватбанку проблеми: гроші списують, але оплата не проходить

У Приватбанку виникли складнощі в роботі кількох сервісів, фахівці банку працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомили в пресслужбі фінустанови.

"Так, друзі, ми теж це помітили. Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм", – повідомили в банку.

У Приватбанку не уточнили, яких саме сервісів стосуються проблеми, що стало їхньою причиною та коли роботу буде повністю відновлено.

Оновлено о 12:35. У мережі повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою.

Скріншот з Threads під постом Приватбанку

При цьому у деяких клієнтів кошти, нібито, списуються, але оплата не зараховується. Поки невідомо, з чим саме пов'язаний збій.

Нагадаємо:

5 червня у роботі мобільного застосунку Приватбанку та сайту банку стався технічний збій. Тоді клієнти мали труднощі з доступом до сервісів.

Раніше, 11 травня, у "Приват24" також виникли проблеми з авторизацією та входом.