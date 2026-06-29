Ощадбанк попередив про перебої в сервісах через спеку й проблеми зі світлом
Ощадбанк попередив про можливі перебої в роботі окремих сервісів через аномальну спеку та нестабільне енергопостачання.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
"Наші технічні команди вже працюють над якнайшвидшим відновленням стабільної роботи всіх банківських сервісів", — повідомили в банку.
В Ощадбанку заявили, що перебої можуть тривати протягом дня. Банк планує повністю відновити стабільну роботу сервісів до кінця 29 червня.
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Нагадаємо:
На території частини областей країни планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії 30 червня.
Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.