Убытки от мошенничества с платежными картами выросли более чем на треть

За 2024 год сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт выросла на 37% - до 1,1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В частности, выросла средняя сумма одной незаконной операции на 39% по сравнению с 2023 годом (с 3 065 гривен в 2023 году до 4 247 грн в 2024 году).

В то же время количество незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки, уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) - до 270 тыс.

Соответственно, по данным НБУ, на один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция. Относительное количество мошеннических операций уменьшилось еще существеннее - на 8% по сравнению с 2023 годом, благодаря росту общего количества расходных операций.

Кроме того, уровень убытков от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций в 2024 году вырос на 28%. По подсчетам Нацбанка, на один миллион гривен, потраченных с помощью платежных карт, приходилось 176 грн убытков от мошенничества.

Как сообщают в НБУ, 83% от общего количества случаев мошеннических операций произошло в Интернете; 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

Средняя сумма одной незаконной операции в Интернете в прошлом году выросла вполовину (на 51%) и составила 4 761 гривен (в 2023 году - 3 150 гривен).

Отмечается, что в прошлом году, как и раньше, подавляющее большинство мошеннических случаев произошло, когда клиенты самостоятельно разглашали личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций. 84% от общей суммы всех убытков было вызвано таким образом.

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Напомним:

В течение 2024 года в Украине открыли 64 978 уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество", что на 21% меньше, чем годом ранее.