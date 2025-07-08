Затримали киянина, який за гроші допомагав з реєстрацією авто та новими номерами

Київські прокурори повідомили про підозру киянину, який за гроші, використовуючи свої знайомства, допомагав перереєстрації автомобілів та проводив зміну номерних знаків в обхід електронної черги.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що автовласники намагалися самостійно отримати талон на послуги сервісного центру на потрібний їм день, втім через штучно створені перешкоди їм це не вдавалося.

В такій ситуації їм на допомогу приходив 57-річний підозрюваний. Він за 3500 грн допомагав змінити номерні знаки, за 4000 грн – перереєструвати автомобіль.

Клієнтам потрібно було лише заплатили гроші та прибути у сервісний центр з документами – далі всі дії вчинялись без їх участі.

Після наданої "допомоги" та перереєстрації автомобіля підозрюваного киянина затримали.

Нагадаємо:

Співробітники Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру п'ятьом особам, причетним до розкрадання 15 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.