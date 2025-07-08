Задержали киевлянина, который за деньги помогал с регистрацией авто и новыми номерами

Киевские прокуроры сообщили о подозрении киевлянину, который за деньги, используя свои знакомства, помогал перерегистрации автомобилей и проводил смену номерных знаков в обход электронной очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что автовладельцы пытались самостоятельно получить талон на услуги сервисного центра на нужный им день, впрочем из-за искусственно созданных препятствий им это не удавалось.

В такой ситуации им на помощь приходил 57-летний подозреваемый. Он за 3500 грн помогал сменить номерные знаки, за 4000 грн - перерегистрировать автомобиль.

Клиентам нужно было только заплатить деньги и прибыть в сервисный центр с документами - дальше все действия совершались без их участия.

После оказанной "помощи" и перерегистрации автомобиля подозреваемый киевлянин был задержан.

Напомним:

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к хищению 15 млн грн АО "Укрзализныця" во время публичных закупок красок и линолеума.