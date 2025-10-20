На приватизацію виставили завод, яким володів Дерипаска

Фонд державного майна призначив аукціон із приватизації державного пакета акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" за стартовою ціною 151,9 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ у Facebook.

"Оголошено аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 97,5458 % статутного капіталу АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", – говориться у повідомленні.

Йдеться про продаж 607 446 012 штук акцій.

Аукціон пройде 4 листопада 2025 року в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". Cтартова ціна — 151,9 млн гривень.

Основним видом економічної діяльності є виробництво алюмінію. Основна номенклатура продукції: алюмінієва катанка – послуги з переробки давальницької сировини.

Як зазначає, підприємство "є чудовим brownfield-проєктом, оскільки розташоване у місті Запоріжжя, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08 та залізницею".

Серед переваг об'єкта — велика загальна площа приміщень та земельної ділянки. Новий власник може розглядати об'єкт для ведення бізнесу або його релокації.

На балансі товариства перебувають 1 497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею — 370 929,85 м².

А також 292 одиниці транспортних засобів та спецтехніки, 25 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 216,0856 га.

Станом на 30.06.2025 року частину нерухомого майна товариства передано в оренду відповідно до 8 договорів, а саме: нерухоме майно загальною площею 6 755,6 м² та електроштовхач.

На балансі товариства обліковуються 18 об'єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у державній власності (два укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі, автошляхи тощо).

Нагадаємо:

У 2024 році ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

У 2006 році кіпрська "Velbay Holdings Ltd." купила в Фонду держмайна 68,01% акцій "ЗАлК", однак у 2015 році прокуратура через суд повернула їх у державну власність. У "РусАла" через згаданий кіпрський офшор зосталось 29,54% "ЗАлК".

У 2017 році СБУ повідомила про підозру представникам "РусАл" за знищення "ЗАлК" в інтересах Росії.

На початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через ВАКС в межах санкцій проти Дерипаски.