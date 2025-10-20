Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На приватизацію виставили завод, яким володів Дерипаска

Андрій Муравський — 20 жовтня, 13:30
На приватизацію виставили завод, яким володів Дерипаска
vmestezp.org

Фонд державного майна призначив аукціон із приватизації державного пакета акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" за стартовою ціною 151,9 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ у Facebook.

"Оголошено аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 97,5458 % статутного капіталу АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", – говориться у повідомленні.

Йдеться про продаж 607 446 012 штук акцій.

Аукціон пройде 4 листопада 2025 року в електронній торговій системі "Prozorro.Продажі". Cтартова ціна — 151,9 млн гривень.

Основним видом економічної діяльності є виробництво алюмінію. Основна номенклатура продукції: алюмінієва катанка – послуги з переробки давальницької сировини.

Як зазначає, підприємство "є чудовим brownfield-проєктом, оскільки розташоване у місті Запоріжжя, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08 та залізницею".

Серед переваг об'єкта — велика загальна площа приміщень та земельної ділянки. Новий власник може розглядати об'єкт для ведення бізнесу або його релокації.

На балансі товариства перебувають 1 497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею — 370 929,85 м².

А також 292 одиниці транспортних засобів та спецтехніки, 25 зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 216,0856 га.

Станом на 30.06.2025 року частину нерухомого майна товариства передано в оренду відповідно до 8 договорів, а саме: нерухоме майно загальною площею 6 755,6 м² та електроштовхач.

На балансі товариства обліковуються 18 об'єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у державній власності (два укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі, автошляхи тощо).

Читайте також: Від друга Путіна до "вугільного короля": кому дістанеться Запорізький алюмінієвий

Нагадаємо:

У 2024 році ФДМУ отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК), які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

У 2006 році кіпрська "Velbay Holdings Ltd." купила в Фонду держмайна 68,01% акцій "ЗАлК", однак у 2015 році прокуратура через суд повернула їх у державну власність. У "РусАла" через згаданий кіпрський офшор зосталось 29,54% "ЗАлК".

У 2017 році СБУ повідомила про підозру представникам "РусАл" за знищення "ЗАлК" в інтересах Росії.

На початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через ВАКС в межах санкцій проти Дерипаски.

ФДМУ приватизація Дерипаска ЗАлК

Дерипаска

На приватизацію виставили завод, яким володів Дерипаска
Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо націоналізації активів Дерипаски на понад 2 мільярди
Мін’юст подав новий позов до російського олігарха Дерипаски

Останні новини