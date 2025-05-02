Застройщика будут судить по делу Насирова о рекордной взятке

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении лица, приближенного к бывшему председателю ГФС Романа Насирова, и его советника, которые причастны к схеме по легализации части взятки для экс-руководителя Налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным УП - это тесть Насирова, застройщик Александр Глимбовский и советник Александр Костенко.

Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 млн грн для Насирова от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Эта сумма должна была обеспечить возмещение НДС подконтрольным агрохолдингу фирмам в размере более 3,2 млрд грн.

По версии следствия, Глимбовский и Костенко причастны к схеме по легализации 21 млн евро.

Глимбовский помог легализовать 13 млн евро через покупку жилого и офисного комплексов с паркингом в центре г. Киева.

Костенко помог легализовать остальные деньги.

Напомним:

После сообщения о подозрении Глимбовского взяли под стражу с залогом в 200 млн грн, который затем уменьшили до 100 млн. В результате он внес всего 25 млн грн.

После этого ВАКС изменил меру пресечения на домашний арест, поскольку у подозреваемого якобы ухудшилось состояние здоровья и существовала угроза для его жизни.