Фонд держмайна продав київський завод

"Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн, що у 3,5 раза більше від стартової ціни.

Про це повідомив Фонд державного майна України у Facebook.

"Відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод", що знаходиться у Києві. 310 млн гривень (+ 62 млн грн ПДВ) – результат приватизаційного аукціону", – говориться у публікації.

"За право власності на об’єкт змагалися два інвестори, ціна зросла у 3,50 разів: з 88,485 млн гривень до переможної — 310 млн гривень. Додатково переможець має сплатити 62 млн гривень ПДВ. Тож загальний економічний ефект від приватизації об’єкта може становити 372 млн гривень", – уточнив Фонд держмайна.

Згідно з умовами приватизації, покупець зобов’язаний погасити прострочену кредиторську заборгованість та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

На балансі підприємства перебувають 71 одиниця нерухомого майна, зокрема виробничі, адміністративні, складські та допоміжні будівлі загальною площею 26 709,7 м², а також інфраструктура: водойми, дороги, мережі водопостачання, водовідведення та електромережі. До комплексу також входять 22 транспортні засоби 1974–2006 років випуску та 27 одиниць рухомого майна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Рівненський автомобільний ремонтний завод повернули у власність держави. Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підприємство, яке раніше входило до складу Укроборонпрому, зареєстроване за Фондом державного майна. Приватному власнику, який мав погасити заборгованість перед бюджетом та працівниками підприємства, зробити цього так і не вдалося.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна спрямував у квітні до держбюджету України 322,94 млн грн, отриманих від приватизації. Протягом квітня на приватизаційних торгах вдалося реалізувати 57 об'єктів. У квітні: 46 активів стягнуто у дохід держави в рамках санкційної політик, 3 масштабні об’єкти продано на аукціонах – зростання стартової ціни у 17 разів.