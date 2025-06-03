Во Львове приватизируют историческое здание за 65 миллионов

Во Львове провели аукцион по приватизации здания бывшей поликлиники на Ефремова, 59 во Франковском районе областного центра.

Об этом свидетельствуют данные "Прозорро.Продажи".

Во время торгов цена лота со стартовой выросла на 20 млн грн выросла достигнув до 65,3 млн грн.

В аукционе принимали девять участников. Самую высокую цену предложило ООО "Хабитат ритейл" львовянина Михаила Петришина.

Ставка Благотворительного фонда "Лаборатория социального новаторства" была лишь на 1 гривну меньше.

Во Львове приватизируют трехэтажный кирпичный дом с подвалом и мезонином общей площадью 782 кв. м. Он построен в 1927 году как жилой для семьи Осиньских, архитектурный стиль - модерн.

Он расположен на пересечении улиц Ефремова и Мельника.

"Полы в подвале бетонные и покрыты керамическими плитами, в помещениях 1-3 этажей - паркетные, в санузлах - покрытие из керамических плиток. Стены и потолок оштукатурены и окрашены, окна и двери в основном деревянные аутентичные (часть окон в подвале заменены на металлопластиковые); межэтажные лестницы деревянные", - так описали лот.

На первом этаже есть терраса, на втором и третьем - балконы.

Напомним:

"Киевский автомобильный ремонтный завод" продали за 310 млн грн, что в 3,5 раза больше стартовой цены.