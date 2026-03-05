Мінекономіки повідомило, за якими критеріями визначатимуть зони ризикованого землеробства

Кабмін вперше визначив механізм, за яким сільськогосподарські землі відноситимуть до зон ризикованого землеробства через несприятливі погодні умови або вплив бойових дій.

Про це повідомило Мінекономіки з посиланням на відповідну урядову постанову, яку було ухвалено 4 березня 2026 року.

Документ дозволить адресно підтримати агровиробників, що працюють у складних умовах, та стабілізувати виробництво сільськогосподарських культур.

Постанова передбачає два ключові критерії віднесення земель до зон ризикованого землеробства:

Негативний вплив кліматичних умов. Ключовим показником є рівень продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–100 см: менше 80 мм у період з 15 березня по 30 квітня для озимих культур та менше 80 мм з 15 травня по 15 червня для ярих культур.

Наслідки бойових дій. Йдеться про земельні ділянки, розташовані в межах 20 км або на відстані від 20 до 50 км від державного кордону з державою-агресором чи лінії зіткнення, а також території, забруднені або ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами.

Мінекономіки розповіло, що має зробити аграрій, щоб його землю віднесли до зони ризикованого землеробства:

Бути зареєстрованим у Державний аграрний реєстр (ДАР).

До 1 липня подати через свій електронний кабінет заявку щодо земельних ділянок.

Додати необхідні документи (зокрема висновки лабораторії — якщо йдеться про нестачу вологи).

Після подання заявки аграрій може відстежувати її статус у своєму кабінеті.

Далі обласні державні (військові) адміністрації створюють спеціальні комісії, які протягом 10 робочих днів перевіряють документи та ухвалюють рішення.

До 30 липня узгоджені переліки подаються до Мінекономіки, а остаточне затвердження здійснюється наказом Мінекономіки до 31 серпня з подальшим внесенням інформації до ДАР.

Щодо військового критерію, то визначення таких земель здійснюється через електронний обмін даними між ДСНС, Держгеокадастром та Мінекономіки.

Інформація автоматично звіряється між публічними реєстрами, держателями яких є ці органи: Реєстром територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами, Держгеокадастром та ДАР.

Нагадаємо:

Загальний обсяг угод на ринку землі сільськогосподарського призначення перетнув позначку в один мільйон гектарів.