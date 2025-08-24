Українська правда
За тиждень Нацбанк продав 551 мільйон доларів

Володимир Тунік-Фриз — 24 серпня, 18:00
За тиждень з 18 по 22 серпня Національний банк України продав на міжбанку 551,15 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 18 по 22 серпня Нацбанк продав на міжбанку 551,15 млн дол, що на 56,65 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 11 по 15 серпня Національний банк України продав на міжбанку 607,8 млн дол, при цьому купив 60 тис дол.

