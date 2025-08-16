За тиждень Нацбанк продав 608 мільйон доларів

За тиждень з 11 по 15 серпня Національний банк України продав на міжбанку 607,8 млн дол, при цьому купив 60 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 4 по 8 серпня Нацбанк продав на міжбанку 607,8 млн дол, що на 234,8 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 50 тис дол, що на 10 тис більше, аніж минулого тижня.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 4 по 8 серпня Національний банк України продав на міжбанку 842,6 млн дол, при цьому купив 50 тис дол.