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За тиждень Нацбанк продав 748 мільйонів доларів

Володимир Тунік-Фриз — 3 травня, 18:00
За тиждень Нацбанк продав 748 мільйонів доларів
Getty Images

За тиждень з 28 квітня по 2 травня Національний банк України продав на міжбанку 742,7 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 28 квітня по 2 травня Нацбанк продав на міжбанку 742,7 млн дол, що на 123,8 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 21 по 25 квітня Національний банк України продав на міжбанку 618,9 млн дол, при цьому купив 800 тис дол.

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За тиждень Нацбанк продав 748 мільйонів доларів
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