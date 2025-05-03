За неделю Нацбанк продал 748 миллионов долларов

За неделю с 28 апреля по 2 мая Национальный банк Украины продал на межбанке 742,7 млн долл, при этом не покупал валюту.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 28 апреля по 2 мая Нацбанк продал на межбанке 742,7 млн долл, что на 123,8 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк не покупал валюту.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 21 по 25 апреля Национальный банк Украины продал на межбанке 618,9 млн долл, при этом купил 800 тыс долл.