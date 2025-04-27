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За тиждень Нацбанк продав 619 мільйонів доларів

Володимир Тунік-Фриз — 27 квітня, 14:05
За тиждень Нацбанк продав 619 мільйонів доларів
Getty images

За тиждень з 21 по 25 квітня Національний банк України продав на міжбанку 618,9 млн дол, при цьому купив 800 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 21 по 25 квітня Нацбанк продав на міжбанку 618,9 млн дол, що на 304,5 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 800 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 14 по 18 квітня Національний банк України продав на міжбанку 314,4 млн дол, при цьому купив 10 млн дол.

НБУ міжбанк

міжбанк

За тиждень Нацбанк продав 619 мільйонів доларів
За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів
За тиждень Нацбанк продав 536 мільйонів доларів

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