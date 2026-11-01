Нацбанк продав рекордну кількість валюти на міжбанку від початку року

За тиждень з 26 по 30 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 1,8 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 26 по 30 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 1818,15 млн дол, що на 625,1 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому НБУ не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

Національний банк України у жовтні 2026 року продав на валютному ринку майже $6 млрд, встановивши історичний місячний рекорд валютних інтервенцій.