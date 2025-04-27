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За неделю Нацбанк продал 619 миллионов долларов

Владимир Туник-Фриз — 27 апреля, 14:05
За неделю Нацбанк продал 619 миллионов долларов
Getty images

За неделю с 21 по 25 апреля Национальный банк Украины продал на межбанке 618,9 млн долл, при этом купил 800 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

За период, с 21 по 25 апреля Нацбанк продал на межбанке 618,9 млн долл, что на 304,5 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, за неделю Нацбанк купил 800 тыс долл.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022 года.

Напомним:

За неделю с 14 по 18 апреля Национальный банк Украины продал на межбанке 314,4 млн долл, при этом купил 10 млн долл.

НБУ межбанк

межбанк

За неделю Нацбанк продал 619 миллионов долларов
За неделю Нацбанк купил 10 миллионов долларов
За неделю Нацбанк продал 536 миллионов долларов

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