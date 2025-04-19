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За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів

Володимир Тунік-Фриз — 19 квітня, 18:00
За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів
Getty Images

За тиждень з 14 по 18 квітня Національний банк України продав на міжбанку 314,4 млн дол, при цьому купив 10 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 7 по 11 квітня Нацбанк продав на міжбанку 314,4 млн дол, що на 221,8 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 10 млн дол, що на 9,2 млн дол більше, аніж минулого тижня.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 7 по 11 квітня Національний банк України продав на міжбанку 536,2 млн дол, при цьому купив 80 тис дол.

Нацбанк міжбанк

міжбанк

За тиждень Нацбанк купив 10 мільйонів доларів
За тиждень Нацбанк продав 536 мільйонів доларів
За тиждень Нацбанк продав 644 мільйонів доларів

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