Нацбанк знову продав на міжбанку більше мільярда доларів

За тиждень з 12 по 16 жовтня Національний банк України продав на міжбанку 1,50 млрд дол, при цьому купив 300 тисяч дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 12 по 16 жовтня Нацбанк продав на міжбанку 1249,88 млн дол, що на 1,06 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому НБУ купив 300 тисяч доларів, що на 293 тисячі доларів більше, ніж минулого тижня.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 19 жовтня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 19 копійок й становитиме 50,49 грн.