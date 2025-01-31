Второй показатель за всю историю: какая выручка от агроэкспорта Украины в 2024 году

В 2024 году выручка украинского агросектора составила почти 24,7 млрд долларов. Это второй показатель за всю историю Украины.

Об этом сказал министр агрополитики Виталий Коваль, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Он добавил, что в прошлом году украинские аграрии смогли обеспечить 59% валютной выручки в стране.

По словам Коваля, 400 млн людей в мире зависят от украинского продовольствия. И раскрывая украинский потенциал, эту цифру можно увеличить до 600 млн..

Напомним:

Экспорт товаров из Украины вырос на 13,4% в 2024 году, достигнув 41 млрд долларов США, при этом объем экспорта в физическом выражении увеличился на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

В 2024 году Украина экспортировала 446,6 тысячи тонн мяса птицы, что на 6,3% больше, чем за 2023 год (419,9 тысячи тонн).