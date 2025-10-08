В Україні імпорт вдвічі перевершив експорт: з яких країн ввезли товарів найбільше
В Україні у січні-вересні 2025 року імпортували товарів на $60,1 млрд, а експортували – на $29,5 млрд.
Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.
При цьому оподаткований імпорт становив $45,9 млрд - 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай – $13,3 млрд,
- Польща – $5,7 млрд,
- Німеччина – $4,8 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі – на $3,7 млрд,
- Туреччини – на $2,1 млрд,
- Німеччини – на $1,8 млрд.
У загальних обсягах ввезених за дев'ять місяців цього року товарів 69% становили такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $23,8 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості – $9,4 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,9 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні – $7,6 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 146,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $16,2 млрд,
- метали та вироби з них – $3,4 млрд,
- машини, устаткування та транспорт – $2,8 млрд.
За цей період при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 641,9 млн грн.
Нагадаємо:
Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-серпня 2025 року скоротила експорт залізної руди на 7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року – до 21,7 млн тон.