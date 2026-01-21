Українці запасаються готівкою: скільки банкнот та монет перебуває в обігу

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень.

Про це інформує Національний банк України.

Торік темпи зростання готівки в обігу дещо пришвидшилися (за 2024 рік зростання становило 7,6%). Це, зокрема, зумовлено подальшим відновленням економічної активності, частина якої обслуговується готівковим обігом, зазначає регулятор.

Як підкреслює НБУ, цьому сприяли, зокрема, підвищення заробітної плати та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, сповільнення інфляції.

"Водночас на збільшення обсягів готівки в обігу також вплинули ризики, пов'язані із зростанням інтенсивності атак, у тому числі на енергетичну та іншу інфраструктуру. Це спонукає громадян робити певний запас готівкової гривні", – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 916,9 млрд гривень, а також 15,2 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 9,3 млрд гривень.

Зокрема, на одного жителя України на початок цього року припадало: 64 банкноти і 193 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2025 року – 63 та 186 шт. відповідно).

Як зазначає Нацбанк, серед банкнот найбільше в обігу – номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (26% та 4,6% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

В НБУ нагадали, що сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень.

Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,6% та 2,3% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно).

Щодо розмінних монет, то, як нагадав НБУ, з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок.

"За 2025 рік було вилучено вже 3,1 млн штук монет цього номіналу. Наразі частка монет цього номіналу від загальної кількості в обігу на початок року становить 27,2%", – йдеться в повідомленні.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.

Як інформує Нацбанк, динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту в 2025 році припав на монети номіналами 5 і 10 гривень.

Їх кількість в обігу зросла на 21% та 29% відповідно порівняно з початком 2025 року.

Така тенденція пов'язана з тим, що НБУ продовжує поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монетами.

За даними регулятора, за 2025 рік вперше за останні роки в обігу збільшилася кількість банкнот номіналами 100 та 50 гривень (на 4,5% та 6,3% відповідно порівняно з початком року). Це може бути наслідком зміни тарифної політики НБУ, спрямованої на підвищення рівня розмінності грошових знаків.

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 17,6% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1 000 гривень та поступовим вилученням старих зразків цього номіналу з обігу).