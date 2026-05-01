Нацбанк показав курс долара та євро на 4 травня

У понеділок, 4 травня, офіційний курс євро збільшиться на 14 копійок до 51,59 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара зменшиться на 5 копійок до 43,91 грн.

Офіційні курси на понеділок 4 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 43,91 грн (43,96 грн станом на 1 травня)

1 євро - 51,59 грн (51,45 грн станом на 1 травня)

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.