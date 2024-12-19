Європейські акції приєдналися до глобального падіння після рішення ФРС

Європейські акції віддзеркалили втрати в Азії та на американській сесії після того, як яструбиний розворот Федеральної резервної системи потряс ринки.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Stoxx 600 впав на 1,2%, а індекс азійських акцій впав на таку ж величину. Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли після найбільшого з 2001 року падіння S&P 500 в очікуванні рішення ФРС.

Єна ослабла ще більше після того, як коментарі голови Банку Японії Кадзуо Уеда поставили під сумнів можливість підвищення процентних ставок у січні. Валюта знецінилась на 1,2%, досягнувши рівня 156 ієн за долар.

Грошові ринки передбачають зниження ставки менш ніж на дві чверті відсоткового пункту протягом усього 2025 року, що навіть менше, ніж передбачалося в так званому точковому графіку ФРС На ринку опціонів, пов'язаному зі ставкою по кредитах "овернайт", одна велика блокова угода, укладена в середу вдень, навіть може виграти від початку наступного циклу підвищення ставок наступного року.

Нагадаємо:

Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.