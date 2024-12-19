Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані

Американські акції впали, причому всі три основні індекси продемонстрували найбільше денне падіння за останні місяці після того, як Федеральний резерв знизив процентні ставки на чверть відсоткового пункту, але розчарував деяких інвесторів прогнозами, які сигналізували про більш обережний шлях пом'якшення в наступному році.

Про це пише Reuters.

ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%, а в своєму короткому огляді економічних прогнозів (SEP) вказала, що до кінця 2025 року вона знизить ставки ще на піввідсоткового пункту, зважаючи на стійкий ринок праці та нещодавню зупинку в зниженні інфляції.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 1 123,03 пункти, або на 2,58%, до 42 326,87, S&P 500 втратив 178,45 пункти, або 2,95%, до 5 872,16, а Nasdaq Composite втратив 716,37 пункти, або 3,56%, до 19 392,69.

Dow зазнав 10-ї сесії падіння поспіль, що є найдовшою серією щоденних втрат з часів 11-сесійного падіння в жовтні 1974 року.

Dow та S&P зазнали найбільшого одноденного відсоткового падіння з 5 серпня, а Nasdaq - найбільшого денного падіння з 24 липня.

Індекс Russell 2000 впав на 4,4%, що є найбільшим падінням з 16 червня 2022 року. Акції з малою капіталізацією мають більше шансів виграти від зниження процентних ставок.

Попри падіння, Dow виріс майже на 12,3% за рік, S&P - на 23%, а Nasdaq - більш ніж на 29%, в основному завдяки технологічним компаніям та ентузіазму навколо штучного інтелекту, а також перспективам зниження відсоткових ставок і, останнім часом, надії на політику дерегуляції з боку нової адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо:

Федеральна резервна система США (ФРС) знизила базову ставку на 50 базисних пунктів до цільового діапазону 4,75%-5,0% уперше з 2020 року.