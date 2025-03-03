Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Єврооблігації України впали після сварки Трампа та Зеленського

Віктор Волокіта — 3 березня, 12:18
Єврооблігації України впали після сварки Трампа та Зеленського
Fox News

Єврооблігації України 3 березня впали після сварки між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Найбільше подешевшали цінні папери з погашенням у 2035 році – їхня вартість впала на 3,6 цента, опустившись до 61,7 цента за долар. Це найнижчий рівень за останній місяць.

ВВП-варанти втратили понад 2 центи, знизившись до трохи більше ніж 80 центів.

Reuters пише, що останнім часом український борг нагадує американські гірки.

У середині лютого, коли Трамп назвав Зеленського "диктатором" і почав відновлювати відносини з Росією, українські облігації різко впали. Однак минулого тижня більшість з них відіграли частину втрат на сподіваннях щодо угоди про корисні копалини, яка могла б переконати президента США підтримати Україну у війні.

Цей оптимізм згас після того, як у п’ятницю Зеленський достроково припинив свій візит до Вашингтона, під час якої повинні були підписати угоду.

У неділю Зеленський зустрівся з європейськими лідерами в Лондоні, які погодилися розробити мирний план для України та представити його Вашингтону. Цей крок є критично важливим для того, щоб США могли надати гарантії безпеки, які Україна вважає необхідними для стримування Росії.

Зеленський після зустрічі сказав, що вірить у можливість відновлення відносин з Трампом.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра.

Трамп єврооблігації Зеленський

єврооблігації

Єврооблігації України впали після сварки Трампа та Зеленського
Бездіяльність чи злочинний умисел? Як НКЦПФР нехтує інтересами українців на користь підсанкційного росіянина
Кабмін запровадив мораторій на виплати за єврооблігаціями України 

Останні новини